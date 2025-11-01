En la ceremonia de entrega del Premio Shanghái para el Desarrollo Sostenible en Ciudades, Bogotá obtuvo uno de los reconocimientos más prestigiosos a nivel mundial en materia de sostenibilidad urbana.

La ceremonia, organizada por ONU-Hábitat y el Gobierno de Shanghái, reunió a representantes de las principales ciudades del mundo, líderes internacionales, académicos y expertos en planeación urbana. Este galardón bianual reconoce a las urbes que han logrado avances significativos en la implementación de políticas y proyectos orientados al bienestar ciudadano, la equidad, la innovación y la resiliencia frente a los retos del cambio climático y la desigualdad social.

La capital del país fue la ganadora, entre 83 ciudades del mundo, de la categoría Vivienda adecuada para necesidades diversas con el proyecto Revitalización del entorno del TransMiCable de San Cristóbal, una iniciativa liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat, que integra estrategias de mejoramiento urbano, movilidad sostenible y desarrollo social.

“Estamos muy contentos con esa noticia porque representa un esfuerzo sostenido de Bogotá, de pensar cómo podemos no solamente avanzar en proyectos de transporte, sino en aquellos que tienen un impacto mayor no solamente de movilidad dentro de las ciudades, sino que beneficia e interviene los entornos y, en general, los equipamientos alrededor de los proyectos. Eso permite un avance importante de calidad de vida para los ciudadanos”, resaltó el alcalde Carlos Fernando Galán.

El Premio Shanghái, creado en 2022, busca identificar y visibilizar experiencias urbanas que contribuyen de manera efectiva a la implementación de la Nueva Agenda Urbana (NUA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en especial el ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.

Nota recomendada: Carlos Fernando Galán resalta en el Foro mundial de Ciudades los avances de Bogotá



Bogotá fue seleccionada entre decenas de postulaciones de todo el mundo por su enfoque integral, que combina innovación, inclusión y sostenibilidad. La participación activa de la ciudad en este escenario internacional reafirma su liderazgo en la región y su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos globales en materia de vivienda digna, desarrollo urbano y mitigación del cambio climático.

“Este reconocimiento es el reflejo del compromiso de Bogotá con un desarrollo urbano que pone en el centro a las personas. El proyecto de revitalización entorno del TransMiCable de San Cristóbal demuestra que la infraestructura puede ser una herramienta poderosa para transformar vidas, generar equidad y fortalecer el sentido de comunidad. Hoy el mundo mira a Bogotá como un ejemplo de cómo la sostenibilidad y la inclusión pueden ir de la mano”, afirmó Vanessa Velasco Bernal, secretaria del Hábitat de Bogotá.