El director del IDU, Orlando Molano, inspeccionó los avances del grupo 9 de la av. 68, ubicado entre la carrera 48 y la carrera Novena. Durante el recorrido aseguró que, al 8 de diciembre de 2025, la obra alcanza un 74,59 % de avance.

“Este grupo, cuando llegamos, estaba en el 32 % y ya está por encima del 74 %. El compromiso es que el año entrante esté completamente terminado, lo que nos va a permitir, sin ninguna duda, mejorar la movilidad, la seguridad y, sobre todo, la calidad de vida de todos los bogotanos”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

Entre los avances que se destacan en este grupo está la implementación de la metodología Pipe Jacking, un método de construcción subterráneo que permite instalar tuberías sin necesidad de abrir zanjas a cielo abierto. De esta manera, se puede avanzar de forma más ágil en la obra de infraestructura y sin mayores afectaciones a la movilidad.

“Es muy importante terminar el Pipe Jacking, que efectivamente es el método constructivo para no tener zanja abierta y no detener el tráfico. Son 6 metros de profundidad y 2,5 kilómetros de longitud; esta metodología nos permite instalar todas las tuberías hidrosanitarias”, explicó el director.

Este grupo tiene como meta la construcción de un corredor de 2,23 km, con una sección vial compuesta por tres carriles mixtos y un carril exclusivo para TransMilenio por sentido, además de dos carriles de sobrepaso en estaciones, que optimizan la operación del sistema.