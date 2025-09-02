Ir al contenido principal

Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó las pruebas que determinen que los concejales de Bogotá requieren escoltas

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca solicitó al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección, los estudios de seguridad que se le hicieron a cada uno de los concejales de Bogotá que cuentan con esquema de escoltas.

También pide información sobre el número de vehículos (camionetas, carros y motos) y personal de seguridad (escoltas con armamento y conductores) asignados a cada uno de los 45 concejales de Bogotá D.C.

Lo anterior, por la Acción Constitucional Popular con Medida Cautelar interpuesta por el abogado Camilo Araque, quien pide suspender los efectos del convenio, contrato o acto administrativo que permite la asignación de esquemas de seguridad a los concejales de Bogotá.

El abogado demandante considera que los esquemas de protección a los concejales que presta la Unidad Nacional de Protección fueron asignados sin que exista un análisis serio que determine que sus vidas corren peligro por cuenta de su labor como agente de control político en la ciudad de Bogotá.

El Convenio al que hace referencia la demanda es el número 240467 suscrito con la Unidad Nacional de Protección y la Secretaría de Hacienda de Bogotá, y a través de su firma permitió la asignación de 36 esquemas de protección con vehículos tipo Camioneta y 17 hombres de protección, por un valor de 21.091.125.000 millones de pesos.

PORTADA

Capturan a alias el ‘Paisa’ en rural de Nariño

| Confidencial Noticias | ,
Tropas del Ejército Nacional capturaron en flagrancia a alias el Paisa, presunto coordinador logístico de los grupos armados Franco Benavides y Urías Rendón en zona rural del municipio de Magüí Payán, Nariño. El Batallón de Despliegue Rápido N.° 2,…
Siga leyendo

Efraín Cepeda también quiere ser presidente de la república

| Confidencial Noticias | ,
El senador y dos veces presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su aspiración a la presidencia de la república por el Partido Conservador. Cepeda participará a nombre de su colectividad en la encuesta en el mes de diciembre en donde estarán los…
Siga leyendo

Esto habló Francia Márquez con el primer ministro de Madagascar

| Confidencial Noticias | , ,
En el marco de la tercera visita oficial del Gobierno colombiano al continente africano, la vicepresidenta Francia Elena Márquez Mina sostuvo este viernes un encuentro de alto nivel con el primer ministro de Madagascar, Christian Louis Ntsay, con el objetivo…
Siga leyendo

Las ideas de Mauricio Lizcano para reorganizar el sistema de salud en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
El precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, presentó su propuesta para reorganizar el sistema de salud, con el objetivo de ajustar la oferta a la capacidad real del país y dar previsibilidad a los usuarios. “Hoy el sistema de salud promete más de lo…
Siga leyendo

Juez ordena a Gustavo Petro rectificar afirmaciones que hizo contra el fiscal Mario Burgos

| Confidencial Noticias | ,
El Juzgado 54 Administrativo de Bogotá al fallar una tutela dio la orden al presidente de la república, Gustavo Petro, rectificar sus afirmaciones en contra del fiscal Mario Burgos. El primer mandatario hizo varias declaraciones en las que señala a Burgos…
Siga leyendo