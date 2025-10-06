‘Un Segundo Antes’: La campaña de la Alcaldía de Bogotá y Policía contra los homicidios

La Alcaldía Mayor y la Policía Metropolitana de Bogotá lanzan la campaña ‘Un segundo antes’, que busca reducir los hechos de intolerancia en la ciudad, que en ocasiones terminan causándole la muerte a otros.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, cuatro de cada diez homicidios comienzan con una ofensa, una riña o una agresión que pudo evitarse. Una mala palabra, una mirada desafiante, una discusión o un malentendido son algunas de las situaciones que han terminado escalando en la ciudad y que en varios casos, se han convertido en una tragedia irreparable.

“Un segundo antes del golpe, un segundo antes del disparo. Ese segundo puede cambiarlo todo. Respira. Piensa. Detente”, es el mensaje de la campaña con la que se busca generar conciencia ciudadana sobre la importancia de controlar las emociones y detenerse antes de reaccionar con violencia.

En lo corrido de 2025, con corte al 30 de septiembre, se presentaron 242 homicidios en medio de riñas en la ciudad, siendo mayo y junio, épocas de celebración por el Día de la Madre y vacaciones escolares, los meses con más casos registrados.

La violencia impulsada por la intolerancia sigue dejando una preocupante huella en Bogotá. Según datos revelados por la Policía Metropolitana, el 82 % de los homicidios registrados en la ciudad ocurre en espacios públicos, principalmente durante los fines de semana, entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

Este fenómeno está estrechamente relacionado con escenarios de rumba, consumo excesivo de alcohol y conflictos que escalan rápidamente hacia la violencia. Lo que comienza como una discusión menor, muchas veces termina en tragedia, dejando a familias enteras sumidas en el dolor.

Ante esta alarmante realidad, las autoridades han lanzado la campaña ‘Un segundo antes’, cuyo objetivo es invitar a la ciudadanía a identificar los signos del conflicto y evitar que una reacción impulsiva se convierta en una pérdida irreversible. La estrategia busca promover valores como el respeto, el diálogo y la empatía como herramientas clave para prevenir agresiones y resolver diferencias de manera pacífica.

“El mensaje es claro: ninguna pelea vale más que una vida. Si aprendemos a detenernos un segundo antes de actuar con violencia, podemos salvar vidas y construir una ciudad más segura para todos”, señalaron voceros de la campaña.

“Pensar antes de actuar, salva vidas. Un segundo hace la diferencia para cuidar la vida de los demás y hasta la propia. Cuando alguien en intolerancia social atenta contra la vida de otra persona, este hecho de inmediato lo convierte en un criminal. Nuestra invitación es a respirar, a pensar y a detenerse.”, aseguró el secretario distrital de Seguridad, César Restrepo.