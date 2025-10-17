Ir al contenido principal

Violenta protesta de indígenas que llegaron a Bogotá atacando a los policías con flechas

Bogotá vivió una jornada de protestas violentas protagonizada por indígenas que se encuentran en las instalaciones de la Universidad Nacional celebrando el llamado «Congreso de los Pueblos».

Durante la tarde del viernes 17 de octubre, un grupo de indígenas integrantes de las Guardia Indígena se desplazaron hasta las inmediaciones a la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, quienes se enfrentaron a la Policía dejando a cuatro uniformados heridos con flechas.

«Lo sucedido hoy en Bogotá, en inmediaciones de la embajada de Estados Unidos, fue un ataque organizado y premeditado por parte de delincuentes y milicias de choque», escribió el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en su cuenta de X.

El mandatario de la capital del país ordenó a la UNDEMO intervenir y detener a los encapuchados encapuchados que trataron de llegar a la Embajada de los Estados Unidos con artefactos incendiarios, explosivos y flechas.

«Le exijo al Gobierno Nacional el desmonte de estos grupos armados. No puede estar negociando con milicias de choque que atacan con flechas y artefactos explosivos a la fuerza pública», puntualizó.

