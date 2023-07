120 mujeres empoderadas en Colombia por La Fundación She Is y Cenit

En el 2022, la Fundación She Is y Cenit se aliaron con el propósito de promover la inclusión social y económica de las mujeres en Arauquita, Arauca y Orito, Putumayo, municipios catalogados como Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de Colombia. Mediante la iniciativa “Ella Aprende, Ella Emprende”, estas organizaciones ofrecen capacitaciones técnicas de formación integral para la construcción y el fortalecimiento de capacidades vocacionales, de emprendimiento y la construcción de paz.

El programa se lleva a cabo de manera presencial en los Centros de Empoderamiento Económico y Social de la Mujer ubicados en cada municipio. Estos centros, inaugurados por la Fundación She Is, tienen como objetivo proporcionar una formación integral en el SER para promover el HACER a través del fortalecimiento de emprendimientos y la autonomía económica. “La apertura de estos centros de empoderamiento social y económico es un ejemplo para el país en construcción de tejido social, paz y memoria histórica, seguiremos abriendo estos centros para transformar vidas”, añade Nadia Sánchez, CEO y fundadora de SHE IS.

En el primer ciclo del programa se benefició a 120 mujeres en condición de vulnerabilidad, víctimas del conflicto armado y de violencias basadas en género, a partir del desarrollo económico y social de los municipios, cerrando así los ciclos de pobreza.

Bienestar social y más

“Como compañía entendemos que existe un vínculo fundamental entre la equidad de género, el bienestar social y el desarrollo económico, y reconocemos que el cierre de brechas de género es esencial para alcanzar un futuro sostenible y próspero. El modelo implementado en los Centros de Empoderamiento Económico y Social en Orito y Arauquita, es una muestra de nuestro compromiso de seguir aportando desde el negocio a un futuro sostenible y equitativo mediante el empoderamiento femenino”, afirma Héctor Manosalva Rojas, presidente de Cenit.

Este año, para el segundo ciclo de “Ella Aprende, Ella Emprende”, un grupo de 120 mujeres oritenses y arauquiteñas en condición de vulnerabilidad, iniciaron su proceso de formación educativa en marzo, en el cual por cuatro meses se capacitaron técnicamente y recibieron las herramientas para consolidar esos aprendizajes en un modelo de negocio.

Capacitaciones

Adicionalmente, para la Fundación She Is y Cenit es indispensable formar a las participantes como agentes de cambio en sus territorios, por lo que también recibieron capacitaciones en finanzas, Objetivos de Desarrollo Sostenible, memoria histórica, derechos humanos, propósito de vida, liderazgo positivo, empleabilidad, y prevención y manejo del conflicto y de violencias de género, entre otros.

Kirsy Chávez, una de las participantes del programa, residente de Arauquita desde hace 15 años y madre de tres hijas, expresó: “A veces sentía que, por el hecho de dedicarme al hogar, a mi familia, no tenía grandes oportunidades de trabajar, de emprender. Pero participar y hacer parte de este proyecto es impresionante. Es decir, ‘sí puedo’. Sé que puedo salir adelante y ser un ejemplo para mis hijas. Esto me hace muy feliz”.

Feria de emprendimiento

En junio, las beneficiarias finalizaron el programa como nuevas emprendedoras y agentes de cambio en sus comunidades, y visibilizarán sus productos y servicios fortalecidos, a través de una feria de emprendimiento y empleabilidad en cada municipio. Los tres emprendimientos más sobresalientes, serán reconocidos y premiados por un jurado, quien les otorgará un beneficio adicional, para impulsar el desarrollo económico y social de estas nuevas emprendedoras del país.

Para el 2024, el propósito de la alianza entre la Fundación She Is y Cenit es beneficiar y transformar la vida de 500 mujeres a través del empoderamiento y emprendimiento, herramientas poderosas que aportan al desarrollo personal y promueven la sostenibilidad, igualdad y construcción de paz, en las zonas del país más afectadas por el conflicto armado interno.