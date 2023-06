Así se preparan Colombia y Perú para las eliminatorias y la Copa América

Para las selecciones sudamericanas de fútbol existen dos grandes objetivos apuntados en su agenda: la Copa América y el Mundial de Fútbol del año 2026. Dos competiciones que serán, sin duda alguna, la gran atracción.

No hay duda que las selecciones de Perú y Colombia son ya equipos clásicos que pelean por obtener el trofeo de la Copa América. Perú ya tiene en sus vitrinas dos Copas de América y Colombia una. Para la próxima edición desean obtener otro trofeo más a sus vitrinas, en el caso de la selección inca, situarse con 3 trofeos y ser el 4 equipo con más trofeos.

La preparación para este torneo es la base para poder probar y crear una escuadra lo más potente y competitiva posible con el fin de comenzar el torneo con la máxima continuidad y tendencia positiva. De ahí la gran importancia de hacer este tipo de pretemporada con el fin de llegar en el mejor estado de forma posible a los grandes eventos.

Savia nueva en Colombia

Los aficionados colombianos se llevaron una gran decepción al no clasificarse para el pasado Mundial de Qatar 2022 que a la postre se llevaría la selección argentina. Para ello, se contrató al entrenador Néstor Lorenzo para confiarle un cambio en todos los sentidos y poder volver transmitir a la selección cafetera su aire competitivo de antaño. Para ello, configuró un buen calendario de amistosos que le ha servido para probar jóvenes talentos con ya jugadores contrastados y de momento no le ha ido nada mal. De hecho, el técnico Lorenzo no sabe lo que es perder con la selección cafetera y su tendencia positiva se hizo efectiva con una gran victoria ante Alemania por 0-2, mostrándose un equipo muy competitivo y con una gran variedad de opciones en ataque.

Anteriormente a la gran victoria frente a los germanos, Colombia mostró una tremenda igualdad y seriedad frente a selecciones fuertes como Corea del Sur o Japón. Colombia comienza a parecerse al equipo del pasado.

Perú a dar la sorpresa

Por otro lado Perú, también ha seguido haciendo partidos amistosos con el fin de mejorar y fortalecerse de cara a los grandes partidos que le esperan. El técnico Juan Reynoso está haciendo un equipo muy fuerte y sólido atrás con grandes transacciones en ataque. El nivel que está mostrando Perú es de una gran competitividad lo que hace pensar que llegará a las eliminatorias de la Copa América con muy buen rendimiento. Se destaca su victoria ante Corea del Sur por 1-0 y empate a ceros con Marruecos, una de las grandes revelaciones del pasado Mundial. Su último encuentro se saldó con derrota frente a Japón por 4-1, pero las sensaciones no han sido malas.

Colombia y Perú dos equipos que se quieren hacer notar en la próxima edición de la Copa América 2024.