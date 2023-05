Cómo seleccionar un casino online seguro y confiable

Las opciones para entretenimiento son cada vez más grandes y nos ofrecen múltiples ventajas. Pero si recién empezamos en este maravilloso mundo, te preguntarás cómo seleccionar un casino online seguro y confiable. El objetivo de esta nota es darte las primeras pautas para que puedas elegir un casino en donde te encuentres 100% cómodo. ¡Presta mucha atención a nuestras recomendaciones!

1. Elige un casino online que tenga una licencia internacional

Esto es fundamental y por eso lo ponemos como primer punto a tener en cuenta. Si hablamos de seguridad, que tu casa de apuestas tenga una licencia que pasa por toda una serie de auditorías es relevante para sentirse seguro en el juego. ¿De qué constan las auditorías? En esencia, que los resultados de los juegos de casino online sean aleatorios y que no sean manejados ni manipulados por terceros.

Si ves licencias otorgadas por Malta o Curacao, debes saber que son las licencias más usuales de las grandes casas de apuesta. Por ende, tendrás la confianza que al ser una de las tradicionales, hay un aval de confianza que nos ampara para jugar.

2. Revisa el catálogo de juegos disponible

Algunos casinos solo nos ofrecen 100 tragamonedas para jugar en el casino online. Esto en una primera instancia te puede parecer mucho, pero si te digo que hay otras plataformas que te ofrecen más de 2,000 tragamonedas te quedarás completamente alucinado.

Pero no es solamente la cantidad de juegos disponibles, sino también la experiencia de juego que nos dan. Por ejemplo, podemos encontrar casino en vivo en algunas plataformas en donde tendremos a los crupiers a través del streaming e inclusive con un chat abierto para intercambiar palabras con otros usuarios. La experiencia es alucinante, pero si el catálogo es reducido, no te lo recomendamos. En LaTribet Ecuador tendrás todo un abanico de opciones para el juego de casino online y de hecho se caracteriza por tener uno de los catálogos más importantes de Latinoamérica.

3. Promociones y bonos de bienvenida

A los casinos online les interesa brindarte todo un programa de fidelización para que estés a gusto en su plataforma. Por eso, consideramos que las promos y bonos de bienvenida, son puntos a tener en cuenta para creer en las diferentes marcas de casino online. Ojo, no solo debes tener en cuenta el dinero que te darán por registrarte o que te dupliquen o tripliquen tu primer depósito. Sí, es importante, pero no lo es todo y para eso debemos leer las letras chiquitas de las promociones o también llamados términos y condiciones.

En estos legales de la promoción verás cuántas veces tienes que jugar para disponer del bono y hasta la fecha vigente en la que tendrás disponible la bonificación. Todos esos detalles en donde veremos si las reglas son justas tendrán que ser revisadas y harán que nuestra confianza crezca en permanecer en el juego.

4. Servicio al cliente

No sirve de nada tener buenas promos, buena plataforma, rapidez o variedad catálogo si es que el casino online no te brinda un buen servicio al cliente. Y es que sí, tarde o temprano vamos a necesitar de un soporte de atención para que nos pueda solucionar algo o resolver una pregunta que no tengamos a disposición.

¿Cómo confiar en un casino con el servicio al cliente? Pues viendo si el horario de atención es amplio o lo tiene abierto las 24 horas del día. Otro detalle es que el servicio puede estar disponible en nuestro idioma y que no tengamos que esperar para recibir la atención. Puedes hacer la prueba haciendo una pregunta random y viendo cuánto es la demora que tienes en resolver la cuestión.