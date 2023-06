Con Hecho en Bogotá más de 2.500 productores locales han recibido apoyo para impulsar sus negocios

En el último año se han realizado más un centenar de ferias Hecho en Bogotá en diferentes espacios de la ciudad.

Este programa de la actual Alcaldía de Bogotá ofrece a los productores locales espacios gratuitos para comercializar sus productos, conectar con nuevos mercados y proveedores, y a los compradores una experiencia inigualable que dinamiza la economía de la ciudad con una nueva forma de comprar y vender local.

Desde su lanzamiento en julio de 2022 Hecho en Bogotá ha desarrollado más de 100 ferias, en diferentes parques, plazoletas y centros comerciales de la ciudad, vinculando a más de 2.500 productores locales.

Esta iniciativa ha permitido mayor visibilidad en la ciudad de la oferta de productos y servicios de emprendedores, pequeños y medianos empresarios, los interesados pueden postularse en: www.desarrolloeconomico.gov.co/hecho_enbogota/

El apoyo del Distrito consiste en formación en habilidades digitales, financieras y técnicas para la exhibición de la mercancía (vitrinismo). También reciben asesorías y acompañamiento en la participación de ferias comerciales, que se realizan en puntos estratégicos de Bogotá y espacios virtuales. Hecho en Bogotá ha logrado promover la productividad y sostenibilidad de los emprendimientos capitalinos.

Moda comprometida y sostenible

Diana Carolina Cortés, creadora de la marca ‘Carola’, hace parte de los miles de productores locales que ahora comercializan sus productos en varios espacios de la ciudad, Hecho en Bogotá me ha asesorado y me ha abierto un espacio en sus ferias, eso me animó a no tener miedo y participar en el Bogotá Fashion Week, donde expuse productos increíbles hechos por madres cabezas de familia, fue una gran experiencia, no solo por las ventas, también por los contactos, los invito a participar y hacer realidad sus sueños”.

Los productos que frecuentemente se pueden encontrar en Hecho en Bogotá son: joyas, bisutería, artesanías, prendas de vestir, panadería y otros alimentos. Cada fin de semana se publica en dónde estarán las ferias, la información puede ser consultada en las redes sociales y las páginas web de la Alcaldía de Bogotá www.bogota.gov.co y de la Secretaría de Desarrollo Económico www.desarrolloeconomico.gov.co

Durante el 2023, Hecho en Bogotá ha visibilizado a más de 900 productores locales. Del 100 % de estos, la participación más representativa es de la población femenina, con un 76 %, seguida de los jóvenes productores, que son el 19,32 %. También se destaca una participación de 94 productores víctimas del conflicto.

¿Cómo participar en Hecho en Bogotá?

Para hacer parte de las ferias comerciales los productores locales pueden postularse en www.desarrolloeconomico.gov.co/hecho_enbogota/ y reunir los siguientes requisitos:

Tener domicilio en Bogotá y ofrecer productos o servicios en la capital.

El emprendimiento debe tener redes sociales de los productos que ofrece.

El negocio debe estar operando.

Presentar RUT y/o Registro Mercantil de la Cámara de Comercio.

En el caso de los emprendimientos de alimentos preparados se debe presentar el certificado de manipulación de alimentos.

Aceptar la política de tratamiento de datos personales.

Diligenciar el formulario de inscripción.

Si quiere conocer más oportunidades para jóvenes, mujeres y otros temas de gestión de la Alcaldía de Bogotá ingrese a www.queestahaciendoclaudiaalcaldesa.gov.co