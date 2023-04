“Me pongo en tus zapatos una campaña” que desde la empatía busca acercar el autismo a la sociedad colombiana

El 2 de abril se conmemora el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, una condición que afecta a millones de personas en todo el mundo. A pesar de su alta prevalencia, en Colombia no existen datos precisos sobre la cantidad de personas que conviven con esta condición, lo que representa una importante barrera para el diseño de políticas públicas y programas de atención adecuados.

Es por eso que familias y profesionales que conviven con esta condición en el día a día, en fechas como hoy se dedican a generar conciencia y a brindar apoyo a las familias que enfrentan esta situación.

Uno de las historias más destacados en este sentido es el de Mariana y Simón Ferrer, quienes desde hace varios años lideran la Fundación “Los Amigos de Simón”, una red de apoyo para las familias que conviven con el autismo en Colombia.

Cada año, Mariana y Simón invitan tanto a las familias como a la sociedad en general a conocer más sobre esta condición de vida, a través de campañas y actividades de concienciación.

Este año, la campaña de “Los Amigos de Simón” busca hablar desde la empatía, invitando a la sociedad a ponerse en los zapatos de una persona con autismo.

La empatía es fundamental para valorar y celebrar las diferencias, y para superar las barreras sociales que encuentran las familias que conviven con personas con autismo.

Bajo el lema “Me pongo en tus zapatos”, esta iniciativa busca generar una mayor comprensión sobre el autismo y a valorar y celebrar las diferencias de quienes viven con esta condición.

Esta campaña ha recibido el apoyo de diversas celebridades, quienes desde sus perfiles y redes se han sumado a la iniciativa y han invitado a sus seguidores a hacer lo mismo.

El objetivo es que cada vez más personas se unan a esta causa y ayuden a generar una mayor conciencia y aceptación sobre el autismo.

¿Qué es el Autismo?

El autismo es una condición que se presenta en diferentes grados, por eso se habla de “Espectro Autista”, hay tantos autismos en el mundo cmo personas diversas que conviven con esta condición, comparten características pero todos los autismo son diferentes. Muchas personas con esta condición tiene dificultades en la comunicación y en la interacción social, y frecuentemente presentan patrones repetitivos de comportamiento. Las personas con autismo pueden presentar sensibilidad a estímulos sensoriales, como ruidos fuertes o luces brillantes, y pueden tener dificultades para entender y expresar emociones. No porque no sientan como falsamente se afirma, si no justamente por las dificultades de comunicación y de relación con el entorno que presentan.

A pesar de que el autismo es una condición cada vez más conocida, las familias que conviven con personas con autismo aún enfrentan muchas barreras sociales. Estas barreras pueden incluir la falta de acceso a servicios de salud y educación especializados, la discriminación en el ámbito laboral y social, escolar y la falta de sensibilidad y empatía por parte de la sociedad en general.

Los Regalos de Simón

Pero la historia de Mariana y Simón va más allá de una campaña de concienciación. Próximamente, lanzarán un libro titulado “Los Regalos de Simón”, bajo el sello de Avión de papel que es la editorial del grupo Élite Entretenimiento; en el que cuentan su historia de lucha por hacer prevalecer los derechos fundamentales de Simón en una sociedad que a menudo es indiferente a esta condición aparentemente invisible, y donde desnudando su historia quieren motivar a otras familias a luchar por sus hijos y a rodearlos de un entorno más amable. La historia de Simón y Mariana es una historia de amor de madre e hijo, sin pretensiones , desde la sinceridad de sus vivencias, una historia de amor enmarcada en la diferencia .

Para Mariana, este libro no es una historia sobre el autismo, sino una oportunidad para compartir el reto que ha sido sacar adelante sola a su hijo, y donde su máxima de vida siempre ha sido: “somos lo que superamos”.

Simón fue diagnosticado con autismo severo a los 3 años de edad, y desde ese momento la vida de Mariana ha sido en total terquedad para demostrar que nada está escrito ni sentado, y que lo que en su momento los especialistas le vaticinaron como un “no va a poder “ en muchos sentidos de la vida, Simón con su trabajo del día a día y con el apoyo de un equipo profesional y una gran red de apoyo , a quien Simón llama Los Amigos, ha logrado desvirtuar todos esos “ no va a poder” y transformarlos en pequeñas grandes victorias que lo han llevado hoy a ser un joven emprendedor ( pinta y vende alcancías de colores y viviendo en el campo tiene una granja vende huevos orgánicos y vegetales que él mismo cultiva en su huerta ).

“No soy experta en autismo, soy experta en Simón y mi hijo tiene Autismo”, afirma Mariana . Y es precisamente esta autenticidad lo que les ha permitido hacer una diferencia en el pedacito de mundo que les tocó vivir a ella y a su hijo.

Quien quiera sumarse a la campaña de “Los Amigos de Simón”, puedes publicar tus historias o fotos en tus redes utilizando el hashtag #DiaMundialAutismo y calzando zapatos de colores o diseños diversos para contar cómo te pones en los zapatos de una persona con autismo. Y si quieren conocer el Autismo de manera natural pueden seguir las aventuras de Simón en Instagram @losamigosdesimon

En Abril se habla de Autismo y es una oportunidad para reflexionar sobre cómo podemos hacer del mundo un lugar más inclusivo y tolerante para las personas que viven con esta condición. Es necesario trabajar juntos como sociedad para eliminar las barreras que enfrentan las personas con autismo y sus familias, para que puedan tener acceso a la educación, el empleo, recreación y la atención médica que necesitan.

