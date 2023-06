“Supermán” López se queda con la Vuelta a Colombia

Con superioridad notable, Miguel Ángel “Supermán” López del Team Medellín logró quedarse con la contrarreloj individual de la última etapa de la Vuelta a Colombia y de paso con el título.

La etapa 9 con 42 kilómetros de recorrido se disputó en La Ceja (Antioquia) y tuvo el dominio del boyacense, que logró el mejor tiempo con 52 minutos y 19 segundos. Rodrigo Contreras de Colombia Potencia de la Vida y Wilson Peña de Team Sistercrédito, completaron el podio.

“Pensé que tal vez iba a terminar mi carrera deportiva en Europa, pero aquí estamos muy felices de cumplir este sueño. Me he sentido muy arropado por todos los integrantes del Team Medellín-EPM. No sentí eso ni siquiera en un equipo del World Tour”, dijo López al final de la etapa.

Además de la contrarreloj individual, en la clasificación general, López ganó con solvencia dejando una brecha de diferencia de 6 minutos y 17 segundos sobre Contreras y de 7 minutos y 12 segundos sobre Peña.

Etapa 9

Miguel Ángel López 0:52:19. Rodrigo Contreras a 0:38. Wilson Peña a 2:51. Aldemar Reyes a 3:11. Julián Cardona a 3:13.

Clasificación general

Miguel Ángel López 33:42:13. Rodrigo Contreras a 6:17. Wilson Peña a 7:12. Aldemar Reyes a 10:25. Oscar Fernández a 11:14.

Le puede interesar: Al amanecer partiré el libro para amantes del ciclismo que llega a la FilBo