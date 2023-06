Con Parceros por Bogotá miles de jóvenes ahora tienen una nueva oportunidad de vida

Desde 2021, la Alcaldía de Bogotá puso en marcha el programa ‘Parceros por Bogotá’, una gran apuesta social para que las y los jóvenes entre los 18 y 28 años, que por diferentes motivos no están ni estudiando ni trabajando, tengan nuevas oportunidades y orienten su proyecto de vida.

Ya son más de 18.000 jóvenes las ´parceras y parceros´ que han hecho parte de este programa en el que durante un semestre estudian medio tiempo y el otro medio trabajan. Con Parceros los jóvenes se capacitan y reciben una transferencia monetaria mensual por hacer trabajos comunitarios como embellecer parques, calles o entornos escolares.

Al cierre de la actual Administración Distrital se completarán 28.000 jóvenes que encontraron un nuevo rumbo con Parceros Por Bogota. En lo corrido de 2023 han ingresado 2.967 jóvenes al programa, para la segunda cohorte ya está abierto el proceso de preinscripción que se puede hacer en los puntos habilitados por las Alcaldías Locales y las Casas de la Juventud, o ingresando a www.distritojoven.gov.co

Todos podemos tener una segunda oportunidad

“Nadie está excento de caer en un mal momento, o tener una crisis en la juventud. Que nuestros jóvenes sepan que no están solos, que los queremos y que creemos en ellos, para eso es Parceros, porque todos podemos tener una segunda oportunidad”, asegura la alcaldesa de Bogotá Claudia López.

En Parceros los jóvenes reciben un espacio de formación que los capacita como agentes comunitarios en prevención de violencias, consumo de sustancias psicoactivas, prevención en maternidad y paternidad temprana, salud mental y orientación socio ocupacional, conocimientos clave para su crecimiento como personas y como parte de un equipo familiar o laboral.

John y Kevin son dos jóvenes que encontraron en Parceros, además de amigos, la oportunidad de retomar un proyecto de formación académico y vincularse al mercado laboral.

“Gracias a Parceros por Bogotá pude conocer también Jóvenes a la U, obtuve la beca y ahora estoy en la universidad, desarrollo mis estudios en procesos químicos e industriales, adicionalmente es una buena oportunidad de conocer a gente de la localidad y hacer actividades muy interesantes”.

Por su parte, Kevin Ramírez destaca la experiencia adquirida y el incentivo recibido, “fue una experiencia muy buena, tuve la oportunidad de trabajar en el proyecto de maternidad y paternidad temprana, aprendí muchas cosas que me ayudaron a crecer personal y profesionalmente”.

Una oportunidad bonita para mi vida: Karla

Karla Cadena es otra joven ‘Parcera por Bogotá’, ella señala que el programa le fue de gran ayuda cuando llegó a la capital con su familia, “tengo mis hijos pequeños y no podía salir de casa y dejarlos solos. Me enteré del programa y como tenía horarios muy flexibles pude cumplir mi sueño de desarrollar mis estudios. Lo que más quiero es sacar adelante mi hogar. Por eso hice mi emprendimiento. Con la transferencia económica que me hizo Parceros pude comprar las telas. Y también me ayudó a creer más en mí. Fue una oportunidad muy bonita para mi vida”, concluye Karla.

Para conocer más detalles de lo que la actual Alcaldía está haciendo por los jóvenes, la infancia y las mujeres ingrese a www.queestahaciendoclaudiaalcaldesa.gov.co