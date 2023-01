Concejales de Bogotá entran en la disputa entre el ministro de Justicia y Claudia López

A las diferencias entre el ministro de Justicia, Néstor Osuna, y la alcaldesa, Claudia López, por el proyecto que busca solucionar el hacinamiento en las cárceles del país se suma la opinión de algunos concejales de Bogotá que ingresaron en la disputa.

La mandataria de Bogotá se ha mostrado en desacuerdo con la posible excarcelación de más de 6000 presos, mientras el ministro Osuna no ha dejado de insistir en que no es un proyecto de excarcelación, sino le apunta a que las víctimas tengan reparación y para que aquellos que cometen un crimen, no lo repitan.

Por su parte, el concejal, Diego Cancino, le dijo a Claudia López que “evaluaciones en al menos 20 países demuestran que aumentar las penas, meter más gente en las cárceles no disminuyen la impunidad y no garantiza justicia”.

Samir Abisambra, concejal del Partido Liberal, respalda la prevención de la alcaldesa de Bogotá porque considera que la salida para la inseguridad “no puede ser la excarcelación para quienes han cometido delitos”.

La concejal de la Colombia Humana, Heidy Sánchez, calificó como “populismo” las frases de la alcaldesa y le pide un más de análisis y reflexión al respecto.

Marisol Gómez, concejal del Nuevo Liberalismo invitó a la mandataria de la capital para que conozca mucho mejor la iniciativa y hable desde el conocimiento.

El Gobierno Nacional radicará en las próximas semanas la iniciativa en el Congreso de la República donde se dará la discusión.