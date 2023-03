Desde la Colombia Humana culpan a Claudia López por la granizada en Bogotá

Sorprendidos quedaron algunos usuarios de las redes sociales cuando leyeron el trino del concejal de Bogotá por la Colombia Humana, José Cuesta, en el que culpó a la alcaldesa Claudia López por la fuerte granizada que se presentó en la ciudad en las últimas horas.

El cabildante considera que la fuerte granizada se presentó, según él, porque la administración de la alcaldesa, Claudia López, incorporó a Bogotá en “un modelo de Región Metropolitana depredador y ecocida”.

Esto no es Estocolmo es Bogotá. Y lo que si es el colmo es que la administración de @ClaudiaLopez haya hecho caso omiso del acuerdo de emergencia climática y decidió incorporar a la capital en un modelo de Región Metropolitana depredador y ecocida. pic.twitter.com/t7SmOfeAnh

De inmediato reaccionaron los usuarios de Twitter:

Venga Jose me explica cómo afecta la creación de la Ciudad-Región (no es región metropolitana) al clima? No veo la conexión! Quien voto por ud y como logro el aval?

— Eduardo Serrano (@esfri88) March 20, 2023