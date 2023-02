“El clasismo es de la Administración de Claudia López”: Francisco Castañeda

El expresidente de la Junta Administradora Local de Kennedy, Francisco Castañeda, explicó las razones que, según él, le motivaron a participar junto al concejal José Cuesta en la protesta de los habitantes del barrio Marsella por la construcción de un colegio.

Explíquenos el porqué de su presencia en la protesta de días anteriores en el barrio Marsella por el conflicto que hay por la construcción de un nuevo colegio distrital.

Francisco Castañeda: la administración distrital del entonces alcalde Gustavo Petro dejó especificado que el terreno será un espacio para la educación rotacional pero nunca habló -y hay que dejarlo claro-, porque es una falacia que se viene diciendo por parte de la Administración de la alcaldesa Claudia López. Es un espacio verde de la comunidad, la administración lo que quiso fue acabar con el espacio verde para llegar a talar los árboles e imponer su voluntad de la construcción de un colegio que no es necesario.

¿Por qué asegura que el colegio no es necesario? ¿acaso la educación de miles de niños y jóvenes no es necesaria?

Francisco Castañeda: No es necesario no porque los niños no merezcan educación y no es necesario porque los colegios no sean necesarios, por supuesto que siempre serán necesarios los colegios, lo que pasa es que hay que pensar donde se van a construir los colegios; hay que dialogar con las comunidades para construir esos escenarios educativos. Eso pasaba por esa conversación que no se hizo. En cambio, lo que se impuso fue la fuerza policial y lo que se impuso fue el cemento contra la lógica de la vida y del diálogo.

¿Cómo entender que un colegio no es necesario en una zona donde únicamente hay un solo colegio distrital y que recibe niños de más de cinco barrios?

Francisco Castañeda: esa es exactamente la discusión porque no es el único colegio de la UPZ. En está zona se encuentra el colegio Nicolás Esguerra, que hoy tiene 345 cupos disponibles y que se está cayendo a pedazos, también el colegio Marsella que recibe niños de toda la localidad y sin duda alguna, ese es además uno de los mayores argumentos que evidencian que no hay ningún tipo de discriminación.

¿Es cierto que el concejal José cuesta llegó a instigar la protesta y que él llegó con la primera línea?

Francisco Castañeda: Eso es falso, junto al concejal José Cuesta invitamos a una asamblea popular, dada la violencia con la que la Administración Distrital llegó a irrumpir en el espacio de protesta pacífica y en esa en esa asamblea popular nosotros convocamos a todas las organizaciones sociales a todas sin distingo. No es cierto que los compañeros de la primera línea fueron invitados por nosotros y que nosotros les pagamos y que conocemos sus nombres. En lo que sí ha sido bastante radical el concejal, es en decir que la protesta debe ser pacífica y que debe ser de la resistencia civil que nada ni nadie puede violentar la protesta, de hecho, él se puso al enfrente de la policía para que no fueran golpeados por parte de los chicos de la primera

¿Hubo clasismo en esto?

Francisco Castañeda: El clasismo es de la Administración de Claudia López que no quiere construir un colegio en Patio Bonito, en Calandaima, en Corabastos, en Las Margaritas donde están 1500 personas que han sido desplazadas por el conflicto armado. Por qué condenar a los niños de los pobres a llevarlos a otro lado que no corresponden en la construcción de su propio territorio. Eso es clasismo y quiero hacer un llamado a la Administración Distrital para que cada vez que quiera dialogar que lo haga por los medios de la concertación y no del bolillo Yo creo que el mensaje es al revés.