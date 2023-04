“En Bogotá hay mucho desencanto”: Juan Carlos Flórez

El exconcejal Juan Carlos Flórez, habló en entrevista para Confidencial Colombia con los periodistas, Manolito Salazar y Oscar Sevillano, y dijo que, aunque algunos amigos y ciudadanos con los que a diario dialoga, le han invitado para que presente su nombre a consideración del electorado en Bogotá para las elecciones de alcalde que se celebrarán en el mes de octubre, está pensando bien esa posibilidad.

“Es algo que no tenía en mente, surgió de una manera inesperada en conversación con ciudadanos y amigos. La situación de Bogotá en muchos campos es de extrema gravedad, la sensación de muchos bogotanos de que las cosas entraron en un callejón sin salida, hay mucho desencanto, de manera que esto es un desafío que no puede tomarse a la ligera”, explicó el exconcejal.

Flórez considera que no es sano anunciar una candidatura sin tener claro la apuesta, y que no es responsable lanzarse al vacío pensando en unas elecciones a la presidencia o en la reposición de votos.

Aun así, Juan Carlos Flórez no abandona la costumbre de caminar por las calles y avenidas de la ciudad para conversar con la gente.

“Siento que en Bogotá hay un enorme desencanto y la sensación de que no se puede confiar en nadie, y eso es preocupante”, afirmó.

Fue claro en decir que seguirá su línea de político independiente, con campañas a costo cero, sin tranzar acuerdos y que, en el caso de ser alcalde, será coherente con su manera de actuar mientras fue cabildante, es decir, sin prestarse a negociar con nadie.

En lo que tiene que ver con el metro de Bogotá, recordó que el Gobierno Nacional no tiene las herramientas jurídicas para revezar el contrato de metro elevado porque los firmantes son el Distrito y el Consorcio Chino, y en cuanto a la Carrera Séptima, dijo que el proyecto del Corredor Verde -es en realidad un sistema de buses-, y que aún no está contratado, que por tanto hace mal la alcaldesa Claudia López dando por hecho algo que no es seguro que se hará.

Reviva la entrevista :