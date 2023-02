“En el Dane entendí la necesidad que existe de formular políticas públicas para Bogotá”: Juan Daniel Oviedo

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Juan Daniel Oviedo, en entrevista para Confidencial Colombia reveló que una de las razones para no aceptar la invitación del presidente Gustavo Petro a integrar su equipo de trabajo, fue su interés por dirigir la capital del país.

El candidato dijo además que su paso por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística le sirvió para conocer de fondo los problemas tan complejos que tienen ciudades como Bogotá en términos de pobreza y de empleo que requieren soluciones de fondo y de formulación de políticas públicas.

Oviedo considera que las relaciones entre Bogotá y la Presidencia de la República deben ser cordiales y de respeto mutuo, y que solo así se podrá trabajar armónicamente, y discutir los puntos de vistas sobre los diferentes proyectos como el metro, y todo lo que tiene que ver con la movilidad en la capital aquejan a los ciudadanos.

“Sin importar los colores y la ideología, es necesario pensar en los ciudadanos que es lo que va a permitir una relación armónica”, dijo el aspirante al Palacio de Lievano.

Tiene claro que a su campaña podrían llegar personajes de los diferentes partidos y movimientos políticos como el Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, etc., y aunque no se niega a recibirlos dentro de su causa, si es enfático en afirmar que su llegada no se puede fundamentar en las componendas sino en las soluciones y propuestas que se ofrezcan para Bogotá.

Juan Daniel Oviedo hará su campaña política por la Alcaldía de Bogotá a través de un movimiento respaldado por firmas ciudadanas.