Jorge Robledo piensa en la Alcaldía de Bogotá

El excongresista Jorge Enrique Robledo se encuentra analizando la posibilidad de presentar su nombre para las elecciones a alcalde de Bogotá.

Robledo se ha reunido en los últimos días con diferentes personajes de la política nacional y local como el exgobernador de Antioquia y excandidato presidencial Sergio Fajardo, para escuchar las ideas sobre una eventual candidatura suya.

“La decisión no es sencilla de tomar”, dijo Robledo a Confidencial Colombia, quien además analiza los nombres de quienes estarían acompañándolo porque sabe muy bien que no puede lanzarse a una aventura como estas si no cuenta con el suficiente respaldo.