“La Carrera Séptima necesita carril mixto y carril exclusivo”: Lucia Bastidas

La concejal del Partido Alianza Verde, Lucía Bastidas, da a conocer su punto de vista sobre el proyecto de Corredor Verde por la Carrera Séptima, iniciativa de la alcaldesa Claudia López que, según el director del Instituto de Desarrollo Urbano, Diego Sánchez, se encuentra listo para licitación.

¿Se podrá ejecutar el Corredor Verde, así como lo plantea la alcaldesa Claudia López?

Lucía Bastidas: Es una torpeza lo que han hecho de desbaratar un proyecto que ya estaba listo que tenía estudios y diseño y a punto de contratar. La alcaldesa hizo un adefesio horroroso y es quitar el carril de tráfico mixto de norte a sur entre la Calle 94 y la Calle 32 dizque para habilitar espacio público. Por favor alcaldesa, no podemos ahogar la ciudad; no podemos quitar pasos a nivel por un capricho, esto es TransMilenio mal hecho por la Carrera Séptima.

¿Se mantiene en su posición en que eso un TransMilenio verde?

Lucía Bastidas: Si, y se necesita una solución de movilidad para los pasajeros de los estratos 1, 2, 3 que se mueven por la zona oriental pero no quitando un carril de tráfico mixto porque es una verdadera estupidez.

¿Estaría de acuerdo con que si no se llega a licitar este Corredor Verde como efectivamente parece que va a suceder, el próximo alcalde revise el proyecto?

Lucía Bastidas: Yo creo que hay que avanzar y una solución para la Carrera Séptima se necesita, con carril mixto y con carril exclusivo. Eso sí mejoraría la movilidad por esta vía, porque se saca buses, agiliza tiempo, y había predios que fueron comprados. No entiendo la locura de la alcaldesa Claudia López de quitar entre la 94 y la 32 el carril de tráfico mixto, y ahí tenemos a los politiqueros de siempre que se oponen a cualquier solución de movilidad por la Carrera Séptima porque ellos utilizan carro, tienen grandes mansiones, pero son los pobres del borde oriental los que tienen que aguantarse el trancón de 4 horas de ida y de regreso.

¿Está de acuerdo entonces con la idea de la troncal de TransMilenio por la Séptima?

Lucía Bastidas: Estoy de acuerdo con que haya una solución a la movilidad que incluya carriles de tráfico mixto y carriles exclusivos.

Hace poco hubo una protesta de vecinos de la Carrera Séptima, la mayoría de Chapinero Alto, Rosales y Chico, es curioso porque ellos no utilizan TransMilenio.

Lucia Bastidas: Pues Rodrigo Lara siempre está ganado ‘petripuntos’ del petrismo y del Pacto Histórico. Él fue el que se opuso hace cuatro años al TransMilenio por la Carrera Séptima. Ósea que los que están en sus mansiones, y que utilizan carro particular son quienes están impidiendo que haya una solución de movilidad por simple capricho. Lo que sí estoy de acuerdo es que haya carril de tráfico mixto que fue lo que la alcaldesa le quitó.

¿Quiere decir que para usted estos cuatro años fueron desperdiciados?

Lucía Bastidas: Que miren mi intervención que está pegada en Twitter desde el 28 de enero del 2020 donde anunciaba lo de la Carrera Séptima, cuatro años perdidos totalmente y le da ahora por hacer una carrera séptima sin carril sentido norte – sur, que perjudica a los que tienen carro particular, a las ambulancias, a los de cargue y descargue, es absurdo

La directora del Instituto Distrital de Recreación y Deportes, Blanca Inés Durán, dijo que la licitación para la Unidad Deportiva El Salitre, se abriría en junio, ¿sí cree que se alcancé a hacer?

Lucía Bastidas: Hay un contratista pésimo que salió de la adjudicación en la administración anterior, por supuesto, pero también es claro que no hicieron la supervisión del contrato que había hacer. Me acaban de contestar que apenas en diciembre estaban haciendo lo de la ejecución de pólizas entonces lo que dije aquí en el debate control político, que quieren demoler para poder construir de nuevo -no eran mentiras-, y eso efectivamente es lo que van a hacer