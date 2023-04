“La politiquera es usted”, la respuesta de los concejales Cancino y Leal a Claudia López

Los concejales del partido Alianza Verde, Diego Cancino y Luis Carlos Leal, contestaron desde sus cuentas de Twitter a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien les llamó “politiqueros” por oponerse a la construcción del Corredor Verde de Bogotá.

El concejal Diego Cancino le recordó a la alcaldesa su promesa de campaña de no construir un TransMilenio por la Carrera Séptima y expuso sus razones por las que considera que el proyecto a construir es un sistema de buses articulados.

La alcaldesa @ClaudiaLopez me acaba de llamar politiquero en un evento por exigirle no hacer TransMilenio por la 7ma; alcaldesa, acá el politiquero no soy yo… usted es la que incumple promesas de campaña y viola lo aprobado en @ConcejoDeBogota. ¡Respete a Bogotá! pic.twitter.com/V2otTXG0aZ

— Diego Cancino – Concejal de Bogotá (@cancinodiegoa) April 18, 2023