“No queremos partidos tradicionales”: Rodrigo Lara

Por: Laura Pineda

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara Restrepo, en entrevista para Confidencial Colombia, aseguró que no ha pensado en recibir el apoyo de los partidos tradicionales.

¿Cuál es su plan B si las autoridades electorales encuentran inconsistencias en la mayoría de las firmas que recogió para validar su aspiración a la Alcaldía de Bogotá?

Rodrigo Lara: No hay ningún plan B, eso no existe, esa posibilidad no existe, ya están todas verificadas.

¿A qué partidos políticos aceptaría que se adhirieran a su campaña?

Rodrigo Lara: Hicimos una coalición muy simple y muy clara, nosotros no estamos recibiendo partidos tradicionales, solamente partidos nuevos, impolutos, y partidos claros como es Colombia Renaciente y el Partido Demócrata, no queremos partidos tradicionales.

Si más adelante la alcaldesa Claudia López y la senadora Angelica Lozano deciden apoyar su aspiración ¿las aceptaría?

Rodrigo Lara: Mire, yo le digo una cosa, lo importante aquí es iniciar un proceso independiente. Lo grave es cuando usted inicie un proceso electoral supeditado, hipotecado a un grupo político, porque usted o sirve a la ciudad o sirve a ese grupo político usted no puede servir a dos señores a la vez. Mi señor el que a mi me manda es la ciudad, no un grupo político, por eso hago este proceso independiente. Mas adelante, yo tengo que gobernar para todos y yo necesito que todos me ayuden en el gran propósito de salvar a la ciudad.

Recuerde usted una cosa, esta ciudad está en crisis… en una crisis muy profunda y usted para sacar a una persona o a una ciudad de una crisis muy profunda necesita las manos y los apoyos de todos. Yo no voy a llegar aquí con la politiquería de que esté sí, de que esté no, ni voy a armar gavillas en contra de nadie. Porque yo tengo muy claro lo que quiero. El propósito es salvar a esta ciudad de una crisis que la va a hacer colapsar y necesito la contribución y el apoyo de todos.

