Rodrigo Lara presenta su lista al Concejo de Bogotá y a las JAL

El candidato a la Alcaldía de Bogotá, Rodrigo Lara, presentó hoy su lista de candidatos al Concejo de Bogotá y a las Juntas Administradoras Locales – JAL, que irán en coalición con los candidatos del Partido Colombia Renaciente y el Partido Demócrata Colombiano.

Los 10 candidatos que integran la lista al Concejo por el movimiento LARA y la coalición, son: Gale Mallol Agudelo, Directora de ASOTIC y Ex Edil de Chapinero; Tatiana Margarita Alvear Casas, Madre, abogada de profesión y trabajadora comunitaria en temas de mujer; Claudia Jimena Rodríguez Sabogal, Odontóloga, promotora desde varias agremiaciones de la ciudad en temas de salud, ex candidata al Concejo de Bogotá; Pedro Jair Sánchez Téllez, Líder estudiantil vinculado al gremio de maestros, ex candidato al Concejo de Bogotá; Jaime Ariel Caro Talero, Ex Edil de la localidad de Kennedy; Mildred Casallas de Ángel, Profesional en administración financiera; Camilo Andrés Díaz Monguí, Joven emprendedor, ex candidato a Edil en Rafael Uribe; Oscar Armando Rendón Duque, Joven abogado, ex candidato a Edil por Suba, asesor de Rodrigo Lara en el Congreso de la República; Hilary Tatiana Cagua Castro, joven feminista e influencer; José Domingo Jiménez Neira, psicólogo.

El candidato Lara confirmó que para las Juntas Administradoras Locales, se ha organizado un equipo de 80 candidatos, en 15 localidades de Bogotá, que irán en coalición con el Partido Colombia Renaciente y el Partido Demócrata Colombiano.

Para Rodrigo Lara, “la unión con el Partido Demócrata Colombiano y el Partido Colombia Renaciente consolida una apuesta para dar visibilidad y reivindicación a las comunidades afrocolombianas y minorías, que no han tenido una verdadera representación en las JAL y el Concejo de Bogotá”.