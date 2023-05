A pesar de salir goleado, Ancelotti cree que la campaña de Real Madrid fue un éxito

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que “llegar a una semifinal” de Champions League es un éxito, por lo que calificó de “buena” la temporada de su equipo, después de caer este miércoles ante el Manchester City por un duro 4-0.

“Es cosa del fútbol, hemos jugado contra un rival que esta noche ha merecido ganar. Ha jugado con más intensidad y calidad en la primera parte, ha tomado ventaja y ha construido el partido para llegar a la final”, dijo en rueda de prensa en el Etihad.

El preparador italiano pidió no hacer “un drama” por quedarse a las puertas de la final de Estambul. “Llegar a una semifinal de Champions, un rival fuerte, con buena dinámica, puedes perder. No hemos hecho lo que estaba planteado. No tenemos que hacer un drama. Esta plantilla lo ha hecho muy bien el año pasado y lo hará mejor el próximo”, apuntó.

“Ha sido una buena temporada, la queremos terminar bien, dando la cara. Llegar a semifinales de una ‘Champions’ es un éxito, solo cuatro equipos llegan a semifinales. Puede pasar a veces que pierdas. No se puede pensar que la actitud no ha sido buena. Esta derrota es un paso para intentar ser mejores el próximo año”, añadió.

Ancelotti, que apuntó que están ya “focalizados” en la próxima Liga de Campeones, donde serán “protagonistas”, fue preguntado por su futuro. “Nadie duda porque el presidente ha sido bastante claro hace 15 días. Nadie duda”, afirmó, después de que Florentino Pérez le reafirmara en su cargo después de ganar la Copa del Rey.

Foto: Twitter @realmadrid