Argentina se queda sin dos equipos y Bolívar da la sorpresa en Libertadores

Este martes se llevó a cabo una jornada memorable con tres partidos de vuelta en los octavos de final en la Copa Libertadores. Los dos equipos argentinos en disputa se quedaron por fuera y Bolívar logró dar la gran sorpresa.

Primero, Fluminense -con Jhon Arias en la titular- venció 2-0 a Argentinos Jrs. después del empate 1-1 en Argentina. Los goles los hicieron Samuel Xavier y John Kennedy para el 3-1 en el global.

Después vino el palo de la jornada con Athletico Paranaense cayendo por penales contra Bolívar de Bolivia. A pesar de vencer 2-0 con goles de Fernandinho y Vitor Roque para dejar el global 3-3, los brasileños con la localía quedaron eliminados tras perder 5-4 en penales.

Por último, el choque más vistoso vino por cuenta de Internacional y River Plate. Los brasileños empataron la serie ganando 2-1 con goles de Gabriel Mercado y Alan Patrick, pero sobre el final Robert Rojas marcó el descuento para los penales, donde los argentinos cayeron 9-8.

Este miércoles vendrán otros tres juegos y participación colombiana con Independiente del Valle vs Deportivo Pereira; mientras que también jugarán Boca Juniors vs Nacional de Uruguay y Palmeiras vs Atlético Mineiro.

Le puede interesar: Catalina Usme le da el paso a Colombia a cuartos de final

*Foto: X @Libertadores