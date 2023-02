Arturo Reyes: “Esto va a salir bien”

Después de tres partidos jugador, Junior de Barranquilla sigue sin conocer la victoria. Este domingo fue superado por Atlético Bucaramanga y prematuramente se habla de crisis con Arturo Reyes como señalado.

“Siempre hay presión, pero confiamos en el trabajo y los jugadores. Esto va a salir bien. Debemos saber lo que tenemos que hacer, lo que podemos corregir y no tengo duda de que ganaremos partidos, haremos un gran torneo y pelearemos la final”, afirmó en rueda de prensa Reyes.

El partido culminó 1-0 en el estadio Alfonso López con gol de Gonzalo Lencina. El ‘Tiburón’ nunca tuvo el control del partido y fue doblegado. Sin embargo, el equipo tuvo varias opciones claras desperdiciadas por Carlos Bacca y Léider Berrío.

“Siempre he mantenido la tranquilidad, tuve una y no la pude concretar. No soy el mejor cuando los hago, ni el peor cuando los boto… Hay que tener más cabeza, frialdad y definir”, concluyó Bacca.

Junior ahora mismo está en el puesto 14 con 2 puntos en tres partidos jugados. Su próximo reto será contra Unión Magdalena en el clásico de la Costa Caribe.

Le puede interesar: Colombia confirmó amistosos con rivales asiáticos

*Foto: Instagram @JuniorClubSA