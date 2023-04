“Bolillo” Gómez le respondió a Jorge Luis Pinto

Después de la pelea que tuvieron en un partido entre Panamá y Honduras en 2017 de cara a la clasificación del mundial de Rusia 2018, Jorge Luis Pinto y Hernán Darío “Bolillo” Gómez volverán a encontrarse por la fecha 16 de la liga colombiana.

Se trata del partido en Palmaseca de este jueves 27 de abril a las 6:10 de la tarde entre el Deportivo Cali y Junior de Barranquilla. El partido es crucial para que el ‘verdiblanco’ se aleje del fondo de la tabla o para que el ‘rojiblanco’ mantenga su lugar dentro de los ocho clasificados.

En las ruedas de prensa, ambos entrenadores tuvieron un cruce de declaraciones que desde ya tienen caliente el partido. El primero en hablar fue Pinto.

“Hábleme del Cali. No me interesa nada de ‘Bolillo’. Sé quién es, lo conozco perfectamente y ojalá haya cambiado sus costumbres. Tendré los ojos bien abiertos. Al perro no lo capan dos veces”, expresó Pinto en una rueda de prensa.

Por su parte, “Bolillo” Gómez también habló al respecto después de que le preguntaran sobre el altercado que ambos tuvieron en el pasado. “No oigo, ni veo, ni escucho nada, soy como Shakira. Si Pinto me saluda, lo saludo. Tengo aprecio y cariño por él”, explicó Gómez.

El compromiso tendrá el morbo de los entrenadores, pero también enfrenta a dos grandes que necesitan de una victoria urgente para ascender en las posiciones de la tabla de la liga colombiana.

*Foto: Twitter @JuniorClubSA