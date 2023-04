¿Cómo quedó la tabla de posiciones tras la fecha 14?

A falta de los partidos de Atlético Huila vs Deportivo Pasto y Once Caldas vs Alianza Petrolera, la fecha 14 -con el clásico de Atlético Nacional vs América de Cali y Millonarios vs Envigado aplazados- dejó a Águilas Doradas de líder y Once Caldas de último.

La gran novedad fue la victoria del Deportivo Cali sobre el Unión Magdalena por 2-1 en el estadio de Palmaseca. También el triunfo notable de Junior de Barranquilla al Deportes Tolima 0-1 y la victoria de Águilas Doradas a Boyacá Chicó por 2-0.

A 6 fechas de terminar la fase del todos contra todos podría decirse que Águilas Doradas y Millonarios tienen muy cerca la clasificación y que Junior y Santa Fe podrían meterse en la pelea por la clasificación a los 8.

Tabla de posiciones

*Foto: Dimayor