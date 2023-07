Copa Colombia tendrá programación durante esta semana

La Copa Colombia regresa con su fase de los octavos de final y el formato de llaves. A lo largo de esta semana se llevarán a cabo los partidos de ida en al menos tres llaves.

Varios de los partidos de esta fase han sido aplazados y por el momento no cuentan con programación estipulada. A continuación, dejamos el día hora y fecha de los partidos que la tienen.

Martes 25 de julio

La Equidad vs Águilas Doradas a las 7 de la noche.

Miércoles 26 de julio

Tigres FC vs Deportivo Pereira a las 3:30 de la tarde.

Alianza Petrolera vs Deportes Tolima a las 6:30 de la tarde.

América de Cali vs Atlético Nacional a las 8 de la noche por Win Sports +.

Jueves 27 de julio

Cúcuta Deportivo vs Junior de Barranquilla a las 4 de la tarde por Win Sports +.

Deportivo Cali vs Independiente Santa Fe a las 8 de la noche por Win Sports +.

Vale la pena resaltar que las llaves de DIM vs Deportivo Pasto y Millonarios vs Atlético Bucaramanga todavía no tienen fechas fijas.

