“Decido cuándo irme”: Jorge Luis Pinto

Deportivo Cali continúa sin levantar cabeza y se atasca en en el fondo de la tabla de posiciones de la liga colombiana. Después de que el partido en El Campín contra Santa Fe de este martes se aplazara por lluvia para este miércoles en la mañana, los dirigidos por Jorge Luis Pinto cayeron goleados.

Con doblete de Hugo Rodallega (24′ y 71′ de penal) y Néyder Moreno (94′ de penal) Santa Fe derrotó 3-0 a los vallecaucanos. Ahora el rojo es quinto con 13 puntos y los verdes últimos con siete unidades.

“Yo decido cuando irme, el directivo es el encargado de decir si quiere que me vaya o no. La palabra más necesaria es concentración, definir las opciones de gol, el último penal no tuvo que pasar. Vamos de vida a muerte para jugar el clásico”, afirmó Pinto durante la rueda de prensa.

Ahora Deportivo Cali recibirá en el estadio de Palmaseca al América de Cali en la fecha 10, que será la jornada dedicada a los clásicos. El partido será el domingo 26 de marzo a las 5:30 de la tarde.

*Foto: Twitter @AsoDeporCali