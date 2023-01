Un imparable Djokovic se mete entre los 4 del Australian Open

Djokovic no tuvo muchos problemas para superar a Andrey Rublev y ya se encuentra en la semifinal del Australian Open, afianzando de nuevo su lugar como el gran favorito del certamen.

El nueve veces campeón parece haber elevado su nivel de tenis con la llegada de las rondas decisivos y después de arrasar al australiano Alex de Miñaur, ante el que únicamente cedió cinco juegos, hizo lo similar ante el ruso Andrey Rublev, quinto cabeza de serie y que cayó por 6-1, 6-2, 6-4 en poco más de dos horas.

El de Belgrado, cuarto favorito, se mostró arrollador ante el moscovita, al que no dio ninguna opción sobre la pista de la Rod Laver Arena y al que martirizó al resto continuamente, gozando de hasta 14 oportunidades de rotura. En cambio, el serbio no perdió su saque en ninguna ocasión, con cinco pelotas de rotura, ninguna en el tercer set, que salvó en un partido donde firmó 32 golpes ganadores por tan sólo 21 errores no forzados.

En su 44 semifinal en un ‘grande’ y camino de jugar su décima final en Melbourne Park, ‘Nole’ tendrá como oponente al único estadounidense que se mantiene con opciones en el cuadro, Tommy Paul, que se llevó el duelo ante su compatriota y revelación del torneo, Ben Shelton, en cuatro sets por 7-6(6), 6-3, 5-7 y 6-4.

