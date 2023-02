El colombiano Einer Rubio logra su primera victoria en el UAE Tour

Este jueves Einer Rubio se coronó en la etapa reina del UAE Tour. El colombiano se destacó como escalador y luchó contra el Alto de Jais en una llegada en subida.

“¡Primera victoria profesional! Los años pasados pasé muchas cosas que me perjudicaron muchísimo. En los últimos kilómetros siempre tenía la incertidumbre de que venían por mí, pero tenía fuerza, he aguantado muy bien y me ha dado para ganar”, señaló Rubio de 25 años.

El colombiano del Movistar se impuso entre dos titanes como Remco Evenpoel y Adam Yates para quedarse con la victoria de la tercera etapa con un recorrido de 184 kilómetros.

Los mejores colombianos después de Rubio fueron Diego Camargo del EF llegando de 15, Harold Tejada del Astana de 33, Fernando Gaviria del Movistar en la casilla 114 y Juan Sebastián Molano del UAE en el puesto 133.

Por el momento el UAE Tour lo lidera Remco Evenpoel, seguido de Luke Plapp y Pello Bilbao. Rubio es el mejor cafetero en la general con el octavo puesto a 1 minuto y 11 segundos del líder con dos etapas por disputarse.

*Foto: Twitter @Movistar_Team