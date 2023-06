En Turquía también descartan a James Rodríguez

Después de que Néstor Lorenzo diera a conocer la convocatoria a la Selección Colombia para los partidos contra Irak y Alemania, la gran sorpresa fue la ausencia de James Rodríguez. El mediocampista todavía sigue sin equipo y desde Turquía lo descartaron.

“James Rodríguez no está en nuestra agenda, eso es lo que tengo por decir. De otra parte, el contrato con Dele Allí ha expirado. Fue a operarse, no está aquí ahora. Era una persona que hizo feliz a la comunidad cuando vino, no obtuvimos lo que esperábamos de él”, dijo Ahmet Nur Çeb, presidente del Besiktas.

Varios medios de comunicación han venido vinculando al colombiano con el club turco desde que salió de Olympiacos. Sin embargo, estas declaraciones le cerrarían las puertas al equipo en el que militó Pedro Franco.

Entre los rumores más fuertes que hay en torno a James Rodríguez, el más insistente está con el Botafogo de Brasil. No obstante, también ha sonado para integrarse a la plantilla del Flamengo. Por el momento, él está en Colombia atendiendo negocios y compartiendo con su familia.

*Foto: Twitter @Olympiacosfc