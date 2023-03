Estados Unidos se niega a que Djokovic juegue en el país

Novak Djokovic, número uno del mundo, no participará en el torneo de Miami (Estados Unidos), segundo Masters 1.000 de la temporada, al no recibir una exención especial para ingresar en los Estados Unidos por no estar vacunado contra el coronavirus.

El balcánico, ganador seis veces en Miami (2007, 2011, 2012, 2014, 2015 y 2016), no aparece en la lista de inscritos a pesar de los intentos de la organización del torneo y del gobernador de Florida, Ron DeSantis, de mediar entre el tenista y el presidente Joe Biden para que este le concediese una exención especial.

“Intentamos que Novak Djokovic pudiese conseguir la exención, pero esto no pasó. Somos uno de los principales torneos del mundo, nos gustaría que jugasen los mejores tenistas del mundo. Hicimos todo lo que pudimos, intentamos hablar con el Gobierno, pero esto está fuera de nuestras manos”, confirmó el director del torneo, James Blake, en una entrevista con Tennis Channel.

De esta manera, Djokovic volverá a perderse los dos primeros Masters 1.000 del curso, que no juega desde 2019. Ya se quedó fuera de Indian Wells por el mismo motivo: no estar vacunado contra el coronavirus, un requisito obligatorio para entrar en el país norteamericano.

Djokovic volverá a la acción en Montecarlo, en el inicio de la temporada de tierra batida, antes de afrontar el reto de deshacer el empate en la cima de la clasificación de ‘Grand Slam’ masculino con Rafa Nadal en Roland Garros, donde ansía levantar su 23º ‘grande’.

