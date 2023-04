¿Fin de un ciclo? Ancelotti aclara pretensión de Brasil

Después de caer en el Superclásico de LaLiga de España contra el FC Barcelona, al Real Madrid se le fue el campeonato local y se rumora la salida de Carlo Ancelotti. El entrenador fue franco en señalar que sí hay un deseo de sus servicios por la Selección Brasil.

“La realidad es que la Selección Nacional de Brasil me quiere y esto me encanta y me da mucha ilusión. Pero después hay que respetar el contrato que tengo y lo quiero cumplir”, señaló el entrenador en la rueda de prensa previa al partido entre Real Madrid y Valladolid.

El rumor se ha venido incrementando en las últimas semanas. De hecho, el portero Ederson se refirió ante esto hace unas semanas en la previa del sorteo de Champions League.

Con la Copa del Rey en fase de semifinales con desventaja en la ida de 1-0 y con la vuelta de visitante, adicionando lo difícil que tiene LaLiga, la competencia más viable para Ancelotti es la Champions League, donde enfrenta al Chelsea en cuartos de final. Esta podría ser la última competencia del italiano en el ‘merengue’ antes su supuesta partida a Brasil.

