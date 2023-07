Gamero sigue contando con Vargas para Millonarios

La prensa capitalina da por hecho la salida de Juan Pablo Vargas de Millonarios, pero Alberto Gamero señaló que seguirá contando con él.

“Directamente no me han comunicado nada, simplemente he escuchado, pero no tengo notificación exacta”, dijo Gamero en declaraciones a la prensa.

Además, aclaró que del tema de Daniel Ruiz tampoco le han comunicado algo al respecto. El entrenador del campeón también dio un breve reporte del equipo.

Sobre Stiven Vega dijo que se le presentó una calamidad familiar y por eso no está con el equipo. Sobre Omar Bertel, Andrés Llinás y el mismo Vargas, dijo que estaban en etapa de recuperación. Millonarios jugará contra Alianza Petrolera este sábado 29 de julio a las 6:10 de la noche.

*Foto: Twitter @millosfcoficial