La pesadilla del Barça en el ‘Teatro de los sueños’

El Manchester United eliminó este jueves al FC Barcelona en el ‘play-off’ de la Europa League al ganar (2-1) en el partido de vuelta en Old Trafford, tras el empate del Camp Nou en la ida, en un duelo que los blaugranas empezaron muy bien, adelantándose en el marcador, hasta disolverse en una nueva segunda parte para olvidar que hizo revivir las pesadillas europeas.

Al FC Barcelona le queda luchar por LaLiga Santander, donde son líderes sólidos, y por la Copa del Rey. Pero, en Europa, este adiós a la Europa League se suma al que dijeron anteriormente en la Champions League. La imagen mejoró algo, pero el Barça vivió otra decepción.

Una vez se vieron abajo en el marcador, con el gol de Antony en el 73′, al Barça le costó encerrar al United en su área. Apenas tuvo ocasiones el equipo de Xavi Hernández, que intentó reaccionar en la banda pero sus cambios no dieron frutos.

El único que aprovechó el tiempo, saliendo desde el banquillo, fue un Ferran Torres que hizo un gran partido ante el Cádiz y que fue mejor, en los 20 minutos que jugó, que un Raphinha espeso y gris al que dio relevo.

Pero el tanto de Lewandowski desde el punto fatídico, con ‘paradinha’ y salto incluido antes de chutar, fue lo poco que pudo intervenir el delantero polaco, bien defendido.

Sin asistentes, pues Raphinha no estuvo y Sergi Roberto, esta vez falso extremo izquierdo, no le dieron balones ni tampoco desde atrás, el ‘9’ no pudo brillar.

Antony remontó, pero fue su compatriota Fred el que cambió el rumbo de todo, en el minuto 47. El Barça, que tenía el partido y el cruce controlados en la primera parte, salió dormido del descanso y lo pagó caro.

El United robó un balón, que Bruno Fernandes le regaló a Fred para que este controlara orientado y fusilara a un Marc-André Ter Stegen vencido, y que una vez más no pudo dejar su puerta a cero en competición europea.

