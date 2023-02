Leipzig deja en entredicho la serie con el Manchester City

El Manchester City inglés tendrá que buscar en el Etihad Stadium su pase para los cuartos de final de la Champions League después de no pasar del empate (1-1) este miércoles ante el RB Leipzig alemán, que despertó en la segunda parte tras haber sido sometido en la primera.

El conjunto de Pep Guardiola no inició como se esperaba, pese a que sus primeros 45 minutos fueron un auténtico monólogo y sin dejar apenas pasar a su rival del centro del campo. Sin embargo, en una mala noche de Erling Haaland, no encontró más premio que un gol y tras el descanso se durmió y permitió que el equipo de Marco Rose hiciese bueno su patrocinio y desplegase sus alas para equilibrar las cosas y el marcador.

El Leipzig se ganó el derecho a soñar con dejar fuera a uno de los candidatos al título, aunque todo hacía presagiar que saldría derrotado del Red Bull Arena tras sus prestaciones iniciales. Los locales, pese a un once ofensivo, se mostraron tímidos y el City no tardó en ahogarles y hacerse con el control absoluto del choque.

El City no tuvo demasiadas ocasiones y el 0-1 casi se lo ‘encontró’. Schlager cometió un error imperdonable en la salida de balón y los visitantes no perdonaron por medio de Mahrez para coger ventaja. El Leipzig quedó más ‘tocado’ y Rodri, con un cabezazo que no encontró puerta ni una pierna ‘amiga’, y Grealish, con un disparo alto dentro del área, tuvieron las mejores para los ‘citizens’, donde Ederson no tuvo que estirarse hasta poco antes del descanso con un disparo de Werner.

El 1-1 por fin avivó algo más a los de Guardiola, que a la contra sólo habían dado un susto con una potente carrera de Haaland, en lo que fue lo más destacado del noruego. El campeón de la Premier, donde el técnico catalán no hizo ni un solo cambio, mejoró en el tramo final, pero no pudo evitar marcharse con mejor botín, con una gran parada de Blaswich a un disparo de Gundogan para dejar las espadas en todo lo alto para la vuelta.

