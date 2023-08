Liverpool debutó en Premier League con gol de Luis Díaz

Este domingo 13 de agosto en la mañana el partido más llamativo de la jornada lo jugarían Chelsea vs Liverpool en la primera jornada de la Premier League.

El colombiano fue el encargado de abrir el marcador a los 18 minutos con una asistencia de Mohamed Salah en una transición letal.

Al final el partido culminó empatado 1-1 tras el empate de Axel Disasi a los 37 minutos en un partido que tuvo un gol invalidado por el VAR para cada equipo.

