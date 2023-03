Los colombianos presentes en las Grandes Ligas de la MLB

Este jueves se da inicio a una nueva temporada de las Grandes Ligas de la MLB. Al menos siete peloteros colombianos estarán presentes para este nuevo capítulo de béisbol.

Los Astros de Houston será el equipo encargado de defender el título de Serie Mundial que consiguió el año pasado Philadelphia Phillies.

Los partidos encargados de inaugurar la temporada se jugarán al mediodía (hora colombiana) entre Washington Nationals vs Atlanta Braves y New York Yankees vs San Francisco Giants.

Colombianos en la MLB 2023

Giovanny Urshela (LA Angels)

Harold Ramírez (Tampa Bay Rays)

Donovan Solano (Cincinnati Reds)

Nabil Crismatt (San Diego Padres)

Reiver Sanmartín (Cincinnati Reds)

Melbrys Viloria (Cleveland Guardians)

José Quintana (New York Mets)

*Foto: Instagram @lasmayores