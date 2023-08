Marcelo se pronuncia sobre grave lesión que causó

Este martes Argentinos Jrs. y Fluminense se enfrentaron por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores y Marcelo fue protagonista por causar la lesión de Luciano Sánchez.

Sobre los 28 minutos, el brasileño tuvo un desafortunado cruce con el futbolista argentino. Intentó esquivarlo con un enganche, pero apoyó su pierna sobre la rodilla de Sánchez y lo fracturó inmediatamente. Por la acción, él fue expulsado con roja directa.

🚨AGORA: Jogador do Argentinos Jrs quebrou a perna em pisão, sem querer, do Marcelo. Expulso, o jogador do Fluminense saiu chorando de campo.

— CHOQUEI (@choquei) August 1, 2023