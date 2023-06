“El Sevilla es un gran equipo, para nosotros no es una novedad. Tiene una plantilla que nosotros no tenemos, tienen experiencia y calidad que no tenemos. Hemos hecho un gran primer tiempo y en el segundo, obviamente, el Sevilla ha tenido una reacción”, dijo el entrenador.

El preparador luso añadió que tuvieron las mejores ocasiones para evitar los penaltis. “Después ha sido todo muy equilibrado. Hemos tenido las dos mejores ocasiones y llegamos a los penaltis, que hay que meterlos y pararlos. Ellos han ganado y ya está”, afirmó.

‘Mou’ no entró a valorar la actuación del árbitro aunque apuntó que “tal vez” influyó en el resultado, y explicó por qué dio su medalla a un aficionado en la grada. “Siempre lo hago, me quedo las de oro y regalo las de plata. No quiero las de plata”, terminó.

*Foto: Twitter @officialasroma