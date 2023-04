“Mi futuro hasta el 2024 ya está escrito”: Carlo Ancelotti

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este viernes que su futuro “ya está escrito hasta 2024”, al mismo tiempo que se mostró “preocupado” por si Vinicius Júnior se lesiona al recibir tantas “patadas”, mientras que reconoció un “problema de concentración” en el aspecto defensivo del equipo, por lo que pidió a sus jugadores “focalizarse más”.

“Mi futuro ya está escrito, hasta el 2024 está escrito, después no lo sé”, afirmó el preparador italiano, que confía en cumplir el contrato que le vincula al Real Madrid hasta el final de la próxima temporada.

Ante los medios de comunicación en la previa del duelo de este sábado ante el Almería, un equipo que “está luchando por algo importante”, como es la salvación. “Es un partido que exige mucho, para nosotros mucho más. Nuestra versión en Girona no fue buena, tenemos una oportunidad para volver a mostrar nuestra mejor versión”, advirtió sobre el encuentro.

“El análisis (de la derrota por 4-2 frente al Girona en la última jornada) dijo que en el aspecto defensivo no lo hemos hecho bien, tenemos que focalizarnos ahí. Los jugadores lo han entendido y mañana actuarán de manera distinta. La clave es el aspecto defensivo, y ahí no lo hicimos bien”, expresó Ancelotti tras la pobre imagen de su equipo en Montilivi.

Además, insistió en que “no es un problema de meter o no la pierna”, sino que fue “de concentración”. “Es bastante normal no estar siempre a tope, sobre todo a nivel mental. El trabajo defensivo es solo concentración y focalización cuando no tienes el balón, y a veces no la tenemos en todos los partidos, es normal”, analizó.

Vinicius Júnior, autor de 22 goles y 17 asistencias, será clave en este tramo final, pero Ancelotti admitió estar “preocupado” por si el carioca “se lesiona”. “Hace regates, intenta muchas veces el uno contra uno. La única manera de preservar a estos jugadores es la justicia, para que no pasa algo malo”, señaló.