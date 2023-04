Miami Heat, liderado por Jimmy Butler, arrasa contra los Bucks

Jimmy Butler sigue destacándose como el jugador más definitivo de los ‘playoffs’ de la NBA. Este miércoles lideró a Miami Heat para quedarse con el partido y la serie contra Milwaukee Bucks.

En términos generales el juego 5 de la serie fue un partidazo. Parecía que los Bucks con Giannis Antetokounmpo venían dominando, hasta que despertó el 22 de los Heat. De hecho, los de Florida llegaron a estar con 16 puntos en desventaja y eso vino descontándose.

La primera mitad acabó 69-63 a favor de los Bucks y en el último cuarto se dejaron descontar 16 unidades. El ultímo terminó 32-16 a favor de los Heat y el juego acabó 118-118, resultado que se logró sobre la hora gracias a una ‘alley-up’ que Butler concluyó después de un pase de Gabe Vincent.

En el tiempo extra, Butler continuó con la mano caliente y finiquitó el partido y la serie. Al final, los Heat ganaron el partido 128-126 y la serie 4-1. El estelar del equipo de Miami terminó con 42 puntos, 8 rebotes y 4 asistencias.

Warriors remonta y Lakers cede

Por otra parte, Golden State Warriors se robó la localía de Sacramento Kings con un ajustado 123-116 con Stephen Curry de estelar y números de 31 puntos, 2 rebotes y 8 asistencias. Ahora tienen la serie 3-2 y podrían definirla en casa, mismo caso de LA Lakers, que perdió 116-99 ante Memphis Grizzlies y aún ganan la serie 3-2.

Las únicas semifinales de conferencia listas son Denver Nuggets vs Phoenix Suns en el Oeste; mientras que en el Este está New York Knicks vs Miami Heats.

Le puede interesar: Bogotá recibe Torneo Nacional Interclubes de hockey en línea

*Foto: Twitter @NBALatam