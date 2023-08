Nacional y América sacan empate, mientras Santa Fe cae

La fecha 4 de la liga colombiana continuó este domingo con tres partidos atractivos. El que más se destacaba era el enfrentamiento entre verdes con Deportivo Cali vs Atlético Nacional. También estaban La Equidad vs América de Cali y Deportivo Pasto vs Santa Fe.

A primera hora, los ‘Diablos Rojos’ lograron empatar en El Campín de Bogotá con un marco rojo en las tribunas. Facundo Suárez por el rojo y Francisco Chaverra por los locales marcaron los goles del 1-1 final.

Minutos después este resultado se iba a repetir en Palmaseca con un Atlético Nacional que logró sacar un empate con la suplencia. El gol del ‘Azucarero’ fue de Luis “Chino” Sandoval, mientras que por los ‘Verdolagas’ anotó Éric Ramírez de penal para el empate final. Fabry Castro fue expulsado para los locales recién comenzó el segundo tiempo.

En el último juego del domingo, Independiente Santa Fe cayó en su visita a Deportivo Pasto en el estadio La Libertad. Los goles de los nariñenses fueron marcados por un autogol de Julián Millán y uno de Gustavo Britos.

Sin jugar la cuarta fecha, Atlético Bucaramanga -que enfrentará este lunes a Jaguares- es el líder con 7 puntos. Además del partido del líder, este lunes también jugará Millonarios contra Deportes Tolima a las 7:30 de la noche.

