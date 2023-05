Nadal confirma su ausencia de Roland Garros

El tenista español Rafa Nadal confirmó este jueves que no acudirá tampoco a Roland Garros, segundo ‘Grand Slam’ de la temporada y donde defendería título, que se va a tomar un “punto y aparte” para recuperarse totalmente y que su intención es que el 2024 sea su “último año”.

“La lesión que me hice en Australia no ha evolucionado como nos hubiera gustado. Hemos estado con la vista puesta en los siguientes objetivos y el más importante a día de hoy se hace imposible y no voy a poder estar en Roland Garros”, señaló Nadal en rueda de prensa.

Además, el balear ha asegurado que no tiene “la intención de jugar los siguientes meses” y que va a poner “un punto y aparte” a su carrera para “intentar regenerar” su cuerpo. “No me voy a poner una fecha de regreso, mi intención es que 2024 sea mi últimos año”, confesó.

El tenista español se lesionó el pasado 18 de enero en el psoas ilíaco durante su derrota en segunda ronda en el Abierto de Australia ante el estadounidense Mackenzie McDonald y por culpa de esta ausencia ha caído fuera del ‘Top 10’ del ranking de la ATP.

