Nairo Quintana: “No me rindo, sigo adelante”

Después de varios días de rumores sobre un posible retiro, Nairo Quintana descartó esta opción y señaló que intentará seguir compitiendo en el ciclismo profesional.

“Voy a seguir batallando hasta que mi mente y cuerpo lo resistan. Necesito un mejor ambiente para estar concentrado. Quiero volver a competir, ponerme un dorsal, sentir la exigencia de responder a un equipo… No me rindo, sigo adelante y estoy en muy buena forma. He tenido problemas de salud y no estaré en los campeonatos nacionales”, señaló el ciclista boyacense en unaa rueda de prensa

Nairo Quintana afronta un presente sin equipo después de su salida del Arkea-Samsic, que se dio tras una sanción de la UCI en el Tour de Francia por uso de Tramadol, sustancia prohibida por el organismo. El ciclista colombiano entró en conversaciones con varios equipos pero hasta el momento no ha concretado.

El hecho de estar sin equipo después de que al menos tres hayan optado por no contratarlo, dio pie a que creciera el rumor de su retiro, razón por la cual ofreció una rueda de prensa este miércoles.

En Boyacá es Para Vivirla fue donde en 2009 Nairo Quintana comenzó su carrera en el ciclismo. A partir de entonces consiguió ser campeón del Giro de Italia, La Vuelta a España y tres podios del Tour de Francia.

*Foto: Twitter @Arkea_Samsic