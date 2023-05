Nicolás Ramírez, el niño que sueña con darle a Colombia el primer mundial de ajedrez

Con 10 años cumplidos, Nicolás Ramírez se ha ganado el rótulo de niño genio. No es para menos, se ha consagrado 14 veces campeón de Colombia en ajedrez: 8 veces en individual y 6 veces por equipo. Su sueño es el de ser campeón mundial de la disciplina.

Su sapiencia en el ajedrez lo ha llevado a competir en Inglaterra, España, Canadá y Estados Unidos. También ha tenido la oportunidad de jugar en torneos panamericanos.

En su corta trayectoria, fue recibido por Francis Suárez, alcalde de Miami (Florida). En dicha ciudad fue le entregaron una proclamación, un ajedrez cuero y una medalla. La delegación colombiana que lo recibió estaba compuesta por los cónsules Pedro Vargas y Camilo Rubiano. Recientemente, el equipo de sus amores América de Cali, le realizó un homenaje en la sede deportiva.

Nicolás Ramírez ha jugado con ajedrecistas de más de 50 nacionalidades y se le ha medido a simultáneas la Universidad Javeriana, en la Universidad Santiago de Cali y en la Universidad Libre.

Sin perder la elocuencia que lo caracteriza en su inocencia, Nicolás le deja como mensaje a los niños colombianos que “disfruten lo que tienen y le agradezcan a Dios lo que les ha dado”. En un diálogo con Confidencial Colombia, dio a conocer más detalles de su trayectoria y su afición al ajedrez. A continuación lo que nos dijo.

¿Cómo inició el interés por el ajedrez? ¿Quién le enseñó?

Mi papá me enseñó a jugar ajedrez a los 4 años. Así empecé entrenando, me llevaban mucho a la biblioteca departamental y allí me decían el niño genio. Entrenaba con los señores que eran muy buenos ajedrecistas, me enfermé y empecé a entrenar en Comfandi. En Cali hay 61 bibliotecas públicas y entrenaba en ellas y también virtual en las plataformas de internet.

¿Hay algunos otros juegos de mesa que le gusten?

Mi papá también me enseñó parqués, escalera, naipes, dominó y cartas. Me gustan mucho el dominó, y las cartas Pokemón. Me gusta compartir con mis padres y amigos. Todos los días juego con mi mamá y mi papá media hora.

Además de ajedrecista, ¿Qué profesión le gustaría tener cuando vaya a la universidad?

Me encantaría estudiar periodismo. He soñado con ser un gran ajedrecista, pero también un gran periodista.

¿Por qué cree que es importante que más niños se interesen por el ajedrez?

Es un deporte que da muchas cualidades como la disciplina, la concentración, cálculo, ayuda a tomar decisiones, da resistencia, ayuda a aprender que ganar no es todo, aprender a perder y asumir las derrotas. Además es un deporte que da la oportunidad de compartir con amigos y conocer a nuevas personas.

¿Cómo vivió el momento con los jugadores de América?

Me divertí mucho. Me encanta el América, siempre me gusta verlo jugar. Es mi equipo favorito, me gustó la experiencia de compartir con los jugadores y el técnico. Me siento agradecido de que me dieran la oportunidad.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por América de Cali (@americadecali)

¿A qué personaje o celebridad es la que más admira?

Me gusta un jugador que se llama Rey Enigma, así es como todo el mundo lo conoce. Me gusta porque es un jugador que expresa muy bien las partidas, es un youtuber muy conocido. Me gusta también porque intenta mantener su identidad bajo secreto; poca gente sabe cómo se llama y eso da mucha curiosidad. Por eso me atrae la atención y me gusta aprender de sus partidas.

¿Tiene película y género musical favorito?

Mis papás me llevan casi todos los miércoles a cine, pero la que más me gusta -aunque me queda difícil escoger porque he visto demasiadas películas- es Mario Bros., una de las últimas que me he visto. Me ha gustado mucho porque es muy agradable. Con la música, desde que tengo un año, escucho música clásica y es mi favorita. En mis entrenamientos la escucho, es muy relajante y se lleva muy bien con la disciplina que practico.

¿Cuál ha sido la anécdota que más lo ha marcado durante sus partidas de ajedrez?

Cuando estaba en Estados Unidos y tenía 8 años, jugué contra un joven ruso de 16 años en la semi-última partida y fue un poco dura y larga, pero al final logré ganarla. Cuando salí a descansar y relajarme juego con mis muñecos, con mis lego. Nos sentamos y el joven ruso estaba muy cerca de nosotros. Ellos me miraban y el padre le preguntó al joven ¿Ese niño fue el que te ganó? y es una anécdota que me parece graciosa

Le puede interesar: La curiosa jugada de ajedrez de Messi y Cristiano con Louis Vuitton