Nuevas quejas por arbitraje se presentaron en la B

En pleno inicio de los cuadrangulares finales del Torneo Betplay se presentaron dos acciones insólitas que involucran al árbitro Gustavo Cortés y su equipo arbitral. Las acciones se dieron en el 2-2 de Deportes Quindío vs Llaneros.

El primer error grave fue la convalidación de un gol con un claro fuera de lugar de Jhon Gamboa del Quindío. El asistente de línea Yeison Méndez del Cauca no anuló la acción a pesar de lo clara que fue.

— El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 20, 2023

🚩 El que sí parece estar adelantado es Jhon Gamboa en el 2-2 de Quindío. El asistente de aquel sector es Yeison Méndez de Cauca. Inexplicable también la señalización del árbitro Gustavo Cortés. No entiendo que quería marcar #TorneoBetplay pic.twitter.com/u44njN3tIq

Otro de los errores graves fue un penal que sancionó por una supuesta mano de Jhon Gamboa. En la televisión se vio cómo claramente el balón golpeó en una de las nalgas del futbolista. Después de un momento de discusión en su intercomunicador, Gustavo Cortés echó para atrás la decisión. La prensa local de Armenia señala que se retractó por una llamada que le hicieron para corregir.

Al parecer ese "alguien" que le avisó al árbitro fue una llamada telefónica (no sé de quien). ESTO NO SE PUEDE HACER. Habrá que ver qué decisión toma Dimayor y qué postura toma Llaneros si es que no acaba ganando el partido. https://t.co/zFFJFK50my

— El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 20, 2023