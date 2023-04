Pinto se esconde tras goleada del DIM al Cali

Deportivo Cali volvió a tener una noche para el olvido este miércoles en su visita al DIM en el Atanasio Girardot. El ‘Azucarero’ cayó goleado 3-0 y su entrenador Jorge Luis Pinto no dio la cara en la ruda de prensa.

“El profe no se siente bien, esa es la verdad y ese es el motivo. No suele pasar esto, pero es algo de fuerza mayor. Nos duele que no se haya podido redondear el trabajo que se hace con un triunfo”, señaló Sergio Herrera, asistente técnico del Deportivo Cali.

El DIM se impuso en el partido con doblete de Díber Cambindo y un tanto de Miguel Monsalve, que deja al equipo paisa noveno con 16 unidades.

Por otra parte, Deportivo Cali sigue último con 9 puntos y con problemas económicos. Según la prensa vallecaucana el jugador Daniel Mantilla renunció al club por dos meses sin salario, mientras que Agustín Palavecino y Andrés Colorado abrieron proceso en contra del club por una deuda que supera los 250 mil dólares.

*Foto: Twitter @AsoDeporCali