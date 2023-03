¿Por qué el PSG no gana la Liga de Campeones?

Pese a construir un proyecto realmente millonario, el PSG aún no ha podido ganar la Champions League. Y la preocupación es cada vez más grande: ¿Realmente está sirviendo todo ese dinero que se invierte año tras año en este club?

En los pronósticos siempre se hace referencia al Paris Saint-Germain como uno de los grandes favoritos, pero sus eliminaciones tempranas han cambiado mucho la perspectiva que se tiene del club. Y la realidad, hoy en día, es que el equipo no tiene lo necesario para lograr esta hazaña.

PSG-Champions League, una relación rota

Tras la eliminación del Paris-Saint Germain a manos del Bayern Múnich en la actual Champions League, se encendieron las alarmas. La preocupación ha aumentado considerablemente. Sin embargo, no todo tiene que ver con esta temporada y con esta eliminación, pues se trata de un equipo que ha fallado en este objetivo durante todas las temporadas anteriores.

En la temporada 19/20 incluso llegaron a la final, pero fueron superados por el Bayern München (sí, el mismo rival que los ha eliminado en cuartos de final de la presente edición).

Para un equipo que tiene en su delantera a Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar, los objetivos siempre son los máximos. Pero este podría ser el problema. A pesar de que se trata de uno de los clubes más millonarios del mundo, han invertido una enorme cantidad de dinero en tres jugadores y han descuidado otras líneas del equipo.

No se trata de un “superequipo”, sino de un ataque de ensueño. No obstante, detrás de ellos la calidad no es la misma. Esto ha llevado a que muchos fanáticos piensen que el dinero del que se alardea ha sido mal invertido. Y es algo que el club buscará mejorar para el próximo año.

El club desea seguir con Mbappé, pero Neymar y Messi podrían abandonar el barco.

Eliminaciones del PSG con Al-Khelaïfi al mando

Desde la llegada del jeque catarí al club, el PSG ha fallado en todos sus intentos de conquistar la Champions League. Por lo tanto, aquí te recordamos cada una de las eliminaciones hasta la fecha:

Temporada 12/13: eliminación ante el Barcelona en cuartos de final.

eliminación ante el Barcelona en cuartos de final. Temporada 13/14: eliminación ante el Chelsea en cuartos de final.

eliminación ante el Chelsea en cuartos de final. Temporada 14/15: eliminación ante el Barcelona en cuartos de final.

eliminación ante el Barcelona en cuartos de final. Temporada 15/16: eliminación ante el Manchester City en cuartos de final.

eliminación ante el Manchester City en cuartos de final. Temporada 16/17: eliminación ante el Barcelona en cuartos de final.

eliminación ante el Barcelona en cuartos de final. Temporada 17/18: eliminación ante el Real Madrid en octavos de final.

eliminación ante el Real Madrid en octavos de final. Temporada 18/19: eliminación ante el Manchester United en octavos de final.

eliminación ante el Manchester United en octavos de final. Temporada 19/20: subcampeones tras perder ante el Bayern Múnich.

subcampeones tras perder ante el Bayern Múnich. Temporada 20/21: eliminación ante el Manchester City en semifinales.

eliminación ante el Manchester City en semifinales. Temporada 21/22: eliminación ante el Real Madrid en octavos de final.

eliminación ante el Real Madrid en octavos de final. Temporada 22/23: eliminación ante el Bayern Múnich en octavos de final.

Se ve con claridad que los equipos españoles han sido los verdugos del club parisino. Y esto no ha podido cambiarse con muchos millones de por medio, por lo que el club buscará renovar toda su política de gestión para alcanzar los resultados deseados.